Рекордные 89 заявок: костанайцы всё активнее предлагают идеи для благоустройства





В Костанае по проекту «Бюджет народного участия» в этом году поступило рекордное количество заявок — 89. Из них 36 прошли голосование и допущены к реализации в следующем году. Стоимость работ пока не определена: комиссия изучает сметы.

Проект действует в городе уже шесть лет. Жители предлагают идеи по благоустройству дворов, улиц и других территорий, а акимат реализует отобранные инициативы за счёт бюджета. Сейчас работы ведутся по заявкам, прошедшим отбор в 2025 году.

По словам главного специалиста отдела ЖКХ акимата Костаная Галины Новокшоновой, стоимость отдельных проектов составляет от 12 до 50 млн тенге. Она зависит от наполнения: одна заявка может включать и футбольное поле, и детскую площадку.

Площадки, которых ждали больше десяти лет

Среди завершённых проектов этого сезона — детские площадки у домов №36А и №36Г по проспекту Кобланды батыра. Многоэтажкам чуть больше десяти лет, и всё это время жители ждали отдельную игровую зону для детей.

Как рассказал председатель ОСИ «Кобланды батыра 36А, 36Г» Азамат Байкенов, о возможности участия в проекте им подсказали в отделе ЖКХ. Жители подали заявку в прошлом году, прошли необходимые процедуры, а в этом году площадки построили.

Хоккейный корт установить не удалось

Однако воплотить удаётся не все инициативы. Жители домов №5 и №6 в восьмом микрорайоне предложили установить хоккейный корт, но реализации помешали коммунальные сети.

По словам Галины Новокшоновой, через середину выбранного участка проходят сети «Костанай су». Из-за охранных зон разместить там корт невозможно. Другой подходящей свободной территории также нет: в 2025 году во дворе уже установили большую детско-спортивную площадку.

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