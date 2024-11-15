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Защиту чести и достоинства учителей усилят: предложения ждут до 10 декабря

— Сегодня, 13:17
Изображение для новости: Защиту чести и достоинства учителей усилят: предложения ждут до 10 декабря

Сгенерировано ИИ


Премьер-министр Олжас Бектенов поручил пересмотреть все виды учительской отчётности, сократить количество отчётов и исключить их дублирование на разных платформах. Работу должны провести Министерство просвещения совместно с акимами регионов.

Поручение прозвучало на заседании правительства. По словам премьера, снижение несвойственной нагрузки на педагогов необходимо для повышения эффективности обучения и воспитания детей, а также защиты авторитета учителей.

Кроме того, до 10 декабря 2026 года должны быть внесены предложения по усилению мер защиты чести и достоинства педагогов.

Отдельные поручения касаются развития инклюзивного образования. Министерствам просвещения, национальной экономики и финансов совместно с акимами поручено включить в перечень Фонда инфраструктурного развития проекты строительства 20 инклюзивных школ-комплексов нового формата с кабинетами реабилитации и оздоровления.

Также совместно с министерствами науки и высшего образования, здравоохранения и фондом «Қазақстан халқына» необходимо разработать меры по сокращению дефицита профильных специалистов и совершенствованию ранней диагностики детей с особыми потребностями.



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