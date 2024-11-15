Защиту чести и достоинства учителей усилят: предложения ждут до 10 декабря

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил пересмотреть все виды учительской отчётности, сократить количество отчётов и исключить их дублирование на разных платформах. Работу должны провести Министерство просвещения совместно с акимами регионов.
Поручение прозвучало на заседании правительства. По словам премьера, снижение несвойственной нагрузки на педагогов необходимо для повышения эффективности обучения и воспитания детей, а также защиты авторитета учителей.
Кроме того, до 10 декабря 2026 года должны быть внесены предложения по усилению мер защиты чести и достоинства педагогов.
Отдельные поручения касаются развития инклюзивного образования. Министерствам просвещения, национальной экономики и финансов совместно с акимами поручено включить в перечень Фонда инфраструктурного развития проекты строительства 20 инклюзивных школ-комплексов нового формата с кабинетами реабилитации и оздоровления.
Также совместно с министерствами науки и высшего образования, здравоохранения и фондом «Қазақстан халқына» необходимо разработать меры по сокращению дефицита профильных специалистов и совершенствованию ранней диагностики детей с особыми потребностями.
Цены на продукты — под усиленный контроль: Бектенов дал поручения акиматам и министрам
Специальные школы нового формата построят в 20 регионах Казахстана
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.