Новые доплаты с 2027 года: кому из медиков повысят зарплату





С 1 января 2027 года специалистам участковой службы поликлиник предлагают установить дифференцированную доплату. Об этом на заседании правительства сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Доплата будет учитывать стаж и психоэмоциональную нагрузку. По словам министра, заработная плата специалистов участковой службы с учётом непрерывного трудового стажа повысится до 40%. Мера направлена на укрепление кадрового потенциала и повышение привлекательности работы в системе первичной медико-санитарной помощи.

Кроме того, в регионах Казахстана планируют построить около 70 медицинских объектов, включая районные больницы, станции скорой помощи и центры крови.

В их числе — восемь перинатальных центров, семь многопрофильных детских больниц, Центр детской неотложной помощи и детский хирургический центр. Также предусмотрено строительство пяти межрегиональных филиалов Национального центра детской реабилитации и 25 амбулаторно-поликлинических объектов.

По данным Минздрава, реализация проектов позволит создать и обновить около 1,8 млн квадратных метров медицинской инфраструктуры. Планируется увеличить и модернизировать коечный фонд стационаров на 9,2 тысячи коек, а мощность амбулаторной помощи — более чем на 5,3 тысячи посещений в смену.

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