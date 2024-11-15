Новые доплаты с 2027 года: кому из медиков повысят зарплату

С 1 января 2027 года специалистам участковой службы поликлиник предлагают установить дифференцированную доплату. Об этом на заседании правительства сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
Доплата будет учитывать стаж и психоэмоциональную нагрузку. По словам министра, заработная плата специалистов участковой службы с учётом непрерывного трудового стажа повысится до 40%. Мера направлена на укрепление кадрового потенциала и повышение привлекательности работы в системе первичной медико-санитарной помощи.
Кроме того, в регионах Казахстана планируют построить около 70 медицинских объектов, включая районные больницы, станции скорой помощи и центры крови.
В их числе — восемь перинатальных центров, семь многопрофильных детских больниц, Центр детской неотложной помощи и детский хирургический центр. Также предусмотрено строительство пяти межрегиональных филиалов Национального центра детской реабилитации и 25 амбулаторно-поликлинических объектов.
По данным Минздрава, реализация проектов позволит создать и обновить около 1,8 млн квадратных метров медицинской инфраструктуры. Планируется увеличить и модернизировать коечный фонд стационаров на 9,2 тысячи коек, а мощность амбулаторной помощи — более чем на 5,3 тысячи посещений в смену.
Соцпомощь с учётом нуждаемости: Цифровую карту семьи свяжут с системами банков
До 50 млн тенге на жильё: Отбасы банк откроет приём заявок по ипотеке «Ұмай»
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.