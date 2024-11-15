Специальные школы нового формата построят в 20 регионах Казахстана





В Казахстане предусмотрено строительство специальных школ нового формата на тысячу мест в 20 регионах. Об этом на заседании правительства сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

Сегодня в стране насчитывается более 237 тысяч детей с особыми образовательными потребностями и действует 541 организация специального образования. Помимо новых школ, в областях предусмотрено создание 600 мест с кабинетами реабилитации и оздоровления.

Подготовка специалистов

Кадры для работы с детьми с особыми образовательными потребностями готовят в 17 педагогических вузах и девяти колледжах. В 2027 году колледжи планируют выпустить более 500 логопедов.

В организациях образования работают 7,5 тысячи педагогов-ассистентов, которые обеспечивают индивидуальное сопровождение детей. С начала текущего учебного года подготовка таких специалистов организована в шести колледжах. На обучение приняли 210 студентов.

Помощь планируют сделать доступнее

Министерство также намерено пересмотреть нормативы открытия психолого-медико-педагогических консультаций — ПМПК. Их предлагают создавать из расчёта на 40 тысяч детей вместо действующего норматива в 50 тысяч.

Продолжится и модернизация специальных организаций. В 2024 году при поддержке фонда «Қазақстан халқына» обновили учебные кабинеты и мастерские в 99 специальных школах. Совместные проекты с фондом планируют продолжить.

Меры по развитию инклюзивного образования закреплены в Межведомственном комплексном плане на 2026–2030 годы.

Новые доплаты с 2027 года: кому из медиков повысят зарплату С 1 января 2027 года специалистам участковой службы поликлиник предлагают установить дифференцированную доплату. Об этом...

Соцпомощь с учётом нуждаемости: Цифровую карту семьи свяжут с системами банков В декабре 2026 года Цифровую карту семьи планируют интегрировать с информационными системами банков второго уровня....