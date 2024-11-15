Соцпомощь с учётом нуждаемости: Цифровую карту семьи свяжут с системами банков





В декабре 2026 года Цифровую карту семьи планируют интегрировать с информационными системами банков второго уровня. Это часть подготовки к поэтапному внедрению принципа нуждаемости при предоставлении государственной социальной помощи с 1 января 2027 года.

Как сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, работу по совершенствованию соответствующих механизмов планируют завершить в ноябре.

Пилотную апробацию предлагают проводить поэтапно: сначала в отношении граждан с высоким уровнем доходов, затем — состоятельных граждан.

По словам министра, первоначальный этап позволит оценить эффективность изменений в предоставлении социальной помощи. Решение о дальнейшем масштабировании примут с учётом результатов пилота.

Новые доплаты с 2027 года: кому из медиков повысят зарплату С 1 января 2027 года специалистам участковой службы поликлиник предлагают установить дифференцированную доплату. Об этом...