МЗП — до 110 тысяч, проверки — на паузу: что планируют в Казахстане





С 1 января 2027 года минимальная месячная заработная плата в Казахстане вырастет до 110 тысяч тенге. Об этом на заседании правительства сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, представляя меры по реализации Послания президента.

Повышение реальных доходов населения планируют обеспечить за счёт устойчивого роста экономики и снижения инфляции. Для этого намерены усилить контроль за ценообразованием в комплексе с тарифной политикой.

Для поддержки предпринимателей разработают план развития среднего бизнеса. Он будет включать механизмы долгосрочного финансирования, технологической модернизации и снижения административного давления.

Отдельно прорабатывается возможность введения с 1 января 2027 года трёхлетнего моратория на проверки и профилактический контроль микро- и малого бизнеса . Этот вопрос рассматривают совместно с депутатами Курултая. Также планируют усовершенствовать подходы к участию предпринимателей в закупках госорганов и квазигосударственного сектора.

В сфере налоговой политики уже сформирован пакет точечных поправок в Налоговый кодекс на основе предложений бизнес-сообщества. Возможность введения повышенной ставки для обладателей крупных состояний изучат с учётом международной практики.

Кроме того, по словам Амрина, для реализации курса на масштабное строительство инфраструктуры создан Фонд инфраструктурного развития.