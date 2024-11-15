Налог для богатых и мораторий на проверки бизнеса: какие изменения рассматривают в Казахстане

В Казахстане рассмотрят вопрос введения повышенной налоговой ставки для обладателей крупных состояний. Подход выработают с учётом международного опыта и особенностей страны, сообщил вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передаёт LS.
По его словам, с учётом предложений бизнес-сообщества уже подготовлен пакет точечных изменений в Налоговый кодекс.
«Вопрос введения повышенной ставки для обладателей крупных состояний будет рассмотрен с учетом анализа международной практики», — заявил Амрин.
Также власти намерены разработать план развития среднего бизнеса. В него включат механизмы долгосрочного финансирования, технологической модернизации и снижения административного давления на предпринимателей.
Отдельно совместно с депутатами курултая рассмотрят возможность введения трёхлетнего моратория на проверки и профилактический контроль микро- и малого бизнеса с 1 января 2027 года.
Кроме того, меры государственной поддержки предпринимательства планируют объединить с возможностями цифровых сервисов — маркетплейсов, банков и логистики. Технологии искусственного интеллекта намерены применять для управления критическими экономическими зависимостями и разработки сценарных анализов.
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