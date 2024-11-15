До 50 млн тенге на жильё: Отбасы банк откроет приём заявок по ипотеке «Ұмай»





С 3 ноября 2026 года Отбасы банк начнёт принимать заявки по второму этапу ипотечной программы «Ұмай». На его реализацию предусмотрено 20 млрд тенге, сообщает пресс-служба банка.

Условия программы остаются прежними. Максимальная сумма займа составляет 50 млн тенге, процентная ставка — 14,8% годовых. Годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) — от 16,3% до 16,8%.

Максимальный среднемесячный чистый доход семьи не должен превышать 1 млн 250 тысяч тенге. Для участия необходимо подтвердить официальный доход за последние шесть месяцев.

Приём заявок стартует 3 ноября.

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