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Цены на продукты — под усиленный контроль: Бектенов дал поручения акиматам и министрам

— Сегодня, 12:16
тележка, магазин

pixabay.com


Премьер-министр Олжас Бектенов поручил усилить контроль за торговыми надбавками на социально значимые продукты и принять дополнительные меры против необоснованного роста цен. Поручения даны на заседании правительства по реализации Послания президента.

Глава правительства потребовал принять системные меры по сдерживанию и дальнейшему снижению инфляции, подчеркнув необходимость согласованных действий всех государственных органов.

До 20 ноября 2026 года Министерство национальной экономики совместно с Национальным банком и другими госорганами должно выработать меры по усилению координации налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики. Они должны быть направлены на снижение инфляции и повышение реальных доходов населения.

Акиматам поручено еженедельно оценивать эффективность мер по стабилизации цен на продовольствие и направлять информацию в Министерство торговли и интеграции. Совместно с ведомством они должны усилить контроль за соблюдением предельных торговых надбавок на социально значимые продукты.

Кроме того, в двухнедельный срок министерства торговли и сельского хозяйства должны обеспечить формирование достаточных запасов продовольствия на зиму, активизировать работу стабилизационных фондов и расширить прямые поставки продуктов.

 



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