Цены на продукты — под усиленный контроль: Бектенов дал поручения акиматам и министрам





Премьер-министр Олжас Бектенов поручил усилить контроль за торговыми надбавками на социально значимые продукты и принять дополнительные меры против необоснованного роста цен. Поручения даны на заседании правительства по реализации Послания президента.

Глава правительства потребовал принять системные меры по сдерживанию и дальнейшему снижению инфляции, подчеркнув необходимость согласованных действий всех государственных органов.

До 20 ноября 2026 года Министерство национальной экономики совместно с Национальным банком и другими госорганами должно выработать меры по усилению координации налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики. Они должны быть направлены на снижение инфляции и повышение реальных доходов населения.

Акиматам поручено еженедельно оценивать эффективность мер по стабилизации цен на продовольствие и направлять информацию в Министерство торговли и интеграции. Совместно с ведомством они должны усилить контроль за соблюдением предельных торговых надбавок на социально значимые продукты.

Кроме того, в двухнедельный срок министерства торговли и сельского хозяйства должны обеспечить формирование достаточных запасов продовольствия на зиму, активизировать работу стабилизационных фондов и расширить прямые поставки продуктов.

Специальные школы нового формата построят в 20 регионах Казахстана В Казахстане предусмотрено строительство специальных школ нового формата на тысячу мест в 20 регионах. Об...

Новые доплаты с 2027 года: кому из медиков повысят зарплату С 1 января 2027 года специалистам участковой службы поликлиник предлагают установить дифференцированную доплату. Об этом...