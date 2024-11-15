Автомойкам хотят ограничить использование питьевой воды в Казахстане





В Казахстане подготовили поправки в Водный кодекс, предусматривающие ограничение использования централизованной питьевой воды для технологических процессов автомоек. Об этом на заседании правительства сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, передаёт BAQ.KZ.

По словам министра, новый Водный кодекс усилил требования к эффективному использованию воды, сокращению потерь и соблюдению условий водопользования. Следующим шагом станет дальнейшее совершенствование законодательства, в том числе в части работы автомоечных станций.

Одновременно усилен государственный контроль за водопользованием. С начала года выявлено 758 нарушений — более чем вдвое больше, чем в прошлом году.

Основной акцент в водосбережении сделан на сельском хозяйстве, на которое приходится около 60% общего водозабора. Водосберегающие технологии применяют на площади 702 тысячи гектаров. Это позволило сэкономить порядка 1,1 млрд кубометров воды.

В промышленности предусмотрен поэтапный переход на оборотное и повторное водоснабжение. К 2030 году долю повторного использования воды планируют довести до 28%. В коммунально-бытовом секторе дополнительный потенциал экономии оценивают в объёме до 260 млн кубометров ежегодно.

Также введены повышающие коэффициенты за сверхнормативное потребление воды, несогласованное изменение сельскохозяйственных культур и бездоговорное водопользование.

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