«Машины ставят в несколько рядов»: костанайцы жалуются на нехватку парковок





В Костанае водители жалуются на нехватку парковочных мест и узкие дворовые проезды. Особенно сложно найти место для автомобиля вечером, когда жители возвращаются домой.

Автолюбитель Жумабек Базарбаев периодически работает в такси и бывает в разных районах города. По его словам, в некоторых дворах припаркованные автомобили мешают разъехаться.

«Очень узкие улицы, вернее дворы, и поставить машину практически негде. Даже люди ставят возле мусорок», — рассказал он.

В качестве примера водитель приводит улицу Чехова, где, по его наблюдениям, автомобили оставляют в несколько рядов. Проблема ощущается и в микрорайонах Береке, Юбилейный и Жана кала.

Нехватка свободного пространства затрудняет работу экстренных служб. Заместитель главного врача областной станции скорой неотложной медицинской помощи Олег Мелешко отметил, что автомобили иногда оставляют непосредственно в проездах. Бригадам приходится объезжать препятствия, чтобы добраться до пациента.

По данным полиции, с 2024 года количество автомобилей в Костанае увеличилось с 79 тысяч до 89,5 тысячи. При этом население города составляет чуть больше 279 тысяч человек.

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