«Машины ставят в несколько рядов»: костанайцы жалуются на нехватку парковок

В Костанае водители жалуются на нехватку парковочных мест и узкие дворовые проезды. Особенно сложно найти место для автомобиля вечером, когда жители возвращаются домой.
Автолюбитель Жумабек Базарбаев периодически работает в такси и бывает в разных районах города. По его словам, в некоторых дворах припаркованные автомобили мешают разъехаться.
«Очень узкие улицы, вернее дворы, и поставить машину практически негде. Даже люди ставят возле мусорок», — рассказал он.
В качестве примера водитель приводит улицу Чехова, где, по его наблюдениям, автомобили оставляют в несколько рядов. Проблема ощущается и в микрорайонах Береке, Юбилейный и Жана кала.
Нехватка свободного пространства затрудняет работу экстренных служб. Заместитель главного врача областной станции скорой неотложной медицинской помощи Олег Мелешко отметил, что автомобили иногда оставляют непосредственно в проездах. Бригадам приходится объезжать препятствия, чтобы добраться до пациента.
По данным полиции, с 2024 года количество автомобилей в Костанае увеличилось с 79 тысяч до 89,5 тысячи. При этом население города составляет чуть больше 279 тысяч человек.
Автомойкам хотят ограничить использование питьевой воды в Казахстане
Защиту чести и достоинства учителей усилят: предложения ждут до 10 декабря
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.