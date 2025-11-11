От ночного минуса до +16: какая погода ждёт Костанайскую область

«Машины ставят в несколько рядов»: костанайцы жалуются на нехватку парковок
В Костанае водители жалуются на нехватку парковочных мест и узкие дворовые проезды. Особенно сложно найти...
В Костанайской области ожидается погода без осадков. Ночью и утром на севере и востоке региона возможен туман.
Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Ночью температура воздуха составит −2…−7 градусов, днём потеплеет до +11…+16 градусов.
В Костанае прогнозируют переменную облачность, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью ожидается −2…−4 градуса, днём — +11…+13 градусов.
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