Во дворе на Карбышева образовалась свалка

Скрытая выручка может помешать костанайским бизнесменам получить финансирование
В Казахстане предложили ввести трёхлетний мораторий на проверки микро- и малого бизнеса. С такой инициативой...
Между домами № 3 и № 5 по улице Карбышева в Костанае площадка для сбора крупногабаритного мусора превратилась в стихийную свалку.
Жители недовольны ситуацией: мусор скапливается во дворе и портит вид территории. Они надеются, что площадку приведут в порядок, а вывоз отходов будет проводиться регулярно.
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