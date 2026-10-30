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Во дворе на Карбышева образовалась свалка

— Сегодня, 10:01
Изображение для новости: Во дворе на Карбышева образовалась свалка

Между домами № 3 и № 5 по улице Карбышева в Костанае площадка для сбора крупногабаритного мусора превратилась в стихийную свалку.

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Жители недовольны ситуацией: мусор скапливается во дворе и портит вид территории. Они надеются, что площадку приведут в порядок, а вывоз отходов будет проводиться регулярно.



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