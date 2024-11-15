Скрытая выручка может помешать костанайским бизнесменам получить финансирование





В Казахстане предложили ввести трёхлетний мораторий на проверки микро- и малого бизнеса. С такой инициативой выступил глава государства в ежегодном послании. Пауза должна позволить пересмотреть работу контролирующих органов и перейти к цифровому регулированию. При этом проверки по официально поступившим жалобам сохранятся.

Подобный опыт в стране уже был: с 2020 по конец 2023 года действовал мораторий на плановые проверки и профилактический контроль с посещением субъектов бизнеса.

В департаменте государственных доходов по Костанайской области напомнили о критериях микро- и малого предпринимательства. Руководитель управления Зарина Бекмухамедова пояснила, что при определении категории учитываются численность работников и доход.

В ведомстве также обратили внимание на значение прозрачной отчётности. Сокрытие выручки может создать трудности при получении финансирования для развития бизнеса.

«Два предпринимателя занимаются одинаковой торговой деятельностью. Первый — отражает все доходы. Второй — скрывает свою часть доходов», — привела пример Зарина Бекмухамедова.

По её словам, во втором случае предприниматель может столкнуться с проблемами при обращении за финансированием, поскольку не сможет официально подтвердить свои доходы.

Предприниматели региона продолжают обращаться в департамент за разъяснениями по налоговым ставкам, режимам и вычетам. Комментируя закрытие ИП, представитель ведомства сообщила, что часть предпринимателей перешла на режим для самозанятых. В частности, речь идёт о тех, кто занимается сдачей имущества в аренду и оказывает парикмахерские услуги.

Отдельное внимание в послании президент уделил корректировке налогового законодательства. Он отметил необходимость пересмотреть отдельные нормы, устранить противоречия и снизить излишнюю нагрузку на предпринимателей. Правительству поручено подготовить точечные и продуманные поправки, которые сделают правила понятнее для бизнеса и не будут препятствовать инвестициям и созданию рабочих мест.

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