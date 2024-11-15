Дешёвые покупки оборачиваются потерей миллионов: о мошенниках предупредили в Костанайской области

В Костанайской области за последние две недели зарегистрировали шесть фактов мошенничества при покупке автомобильных шин через интернет. Аферисты привлекают покупателей низкими ценами, получают оплату и исчезают.
Как рассказал начальник управления по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области Олжас Магыпаров, объявления распространяют в Instagram и TikTok. Покупателям предлагают резину по заниженной стоимости или со скидкой 50%. После обращения продавцы выставляют счёт на оплату.
Во время расследований выясняется, что счета принадлежат дропперам либо людям, занимающимся обменом криптовалюты. Получив деньги, мошенники блокируют покупателей, удаляют объявления и перестают выходить на связь. По данным полиции, потерпевшие в таких случаях теряют как минимум 200 тысяч тенге.
Полицейские рекомендуют выяснять фактическое местонахождение магазина, связываться с продавцом по обычной телефонной связи и просить показать товар по видеозвонку. Переводить задаток или полную стоимость незнакомым продавцам до получения покупки не следует. По возможности приобретать шины советуют в официальных магазинах и проверенных торговых точках.
Ещё одна схема связана с продажей туристических путёвок. Через таргетированную рекламу злоумышленники предлагают «горящие» и отказные туры по привлекательным ценам. Затем присылают сведения об отеле и выставляют счёт.
По словам полицейских, ущерб в таких случаях составляет не менее полумиллиона тенге. Одна из костанайских семей потеряла два миллиона тенге.
Также в области зарегистрировали три факта мошенничества при покупке мобильных бань. Схема аналогичная: покупателя убеждают перечислить деньги, после чего связь с продавцом обрывается.
В полиции напоминают: слишком низкая цена и требование срочной предоплаты должны насторожить. Если вы стали жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться по номеру 102.
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