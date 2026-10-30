HAVAL H7 HYBRID: старт продаж в Костанае

В Костанае стартовали продажи HAVAL H7 Hybrid — современного кроссовера с гибридной силовой установкой. Новинка уже доступна в официальном дилерском центре HAVAL Kostanay.
Гибридные технологии для повседневных поездок
HAVAL H7 Hybrid сочетает бензиновый двигатель и электрический привод. Такая силовая установка объединяет возможности традиционного двигателя и электротяги, предлагая водителю современный подход к передвижению.
Модель привлекает внимание выразительным дизайном, высоким дорожным просветом и характерными чертами внедорожного стиля. HAVAL H7 Hybrid рассчитан на тех, кто ищет универсальный автомобиль для городских поездок, семейных путешествий и активного отдыха.
Комфорт и технологии
В салоне предусмотрены современные мультимедийные решения, удобная организация пространства и электронные системы помощи водителю. Они дополняют оснащение автомобиля и делают повседневные поездки комфортнее.
Особое внимание уделено практичности: автомобиль сочетает просторный салон с дизайном, ориентированным на активный образ жизни.
Новинка уже в HAVAL Kostanay
Познакомиться с автомобилем, узнать о доступных комплектациях и условиях приобретения можно в официальном дилерском центре HAVAL Kostanay.
Адрес: г. Костанай, ул. Дощанова, 55
Телефон: +7 (7142) 917-719
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