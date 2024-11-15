В 55 населённых пунктах Костанайской области сняли угрозу подтопления





Подготовку к весенним паводкам и предупреждение пожаров обсудили в Костанайской области во время рабочей поездки министра по чрезвычайным ситуациям Мурата Муханова. Совещание прошло с участием акима региона Кумара Аксакалова.

Как сообщили на встрече, благодаря инженерным работам угроза подтопления снята в 55 населённых пунктах области, ещё в 33 — снижена.

«Необходимо уделить особое внимание подготовке к предстоящему весеннему паводковому периоду. Считаем необходимым обеспечить своевременное и качественное выполнение совместно запланированных мероприятий, а также осуществлять контроль за состоянием гидротехнических сооружений и опасных участков», — отметил Мурат Муханов.

Отдельно рассмотрели готовность к лесным и степным пожарам. По словам Кумара Аксакалова, с 2023 по 2026 год на оснащение лесных учреждений региона техникой и оборудованием выделили девять миллиардов тенге.

За этот период приобрели 51 пожарный автомобиль, 89 тракторов, 39 лесопожарных комплексов, 85 патрульных автомобилей и 42 мотоцикла. Также закупили средства связи, навесное и прицепное оборудование. По данным акима, обеспеченность учреждений лесного хозяйства основной техникой достигла 100%.

На совещании подвели и итоги работы спасательных подразделений. За девять месяцев пожарные и спасатели области совершили более трёх тысяч оперативных выездов и спасли 134 человека. В этом году подразделения получили 19 единиц техники.

В Тобыле завершили строительство пожарного депо, в Карасуском районе реконструировали пожарную часть. Кроме того, отремонтировали здания ряда подразделений.

По программе «Ауыл құтқарушылары» открыли три круглогодичных пожарных поста. Продолжается создание ещё 13 постов, которые должны повысить доступность пожарной охраны для жителей отдалённых населённых пунктов.

Участники встречи также обсудили профилактику пожаров и отравлений угарным газом в отопительный сезон, безопасность на водоёмах и предупреждение несчастных случаев с детьми. По итогам совещания определили направления совместной работы МЧС и акимата по подготовке к сезонным чрезвычайным ситуациям.

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