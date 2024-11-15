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Водохранилищам создают цифровых двойников, а в сельское хозяйство внедряют ИИ

— Сегодня, 09:05
Изображение для новости: Водохранилищам создают цифровых двойников, а в сельское хозяйство внедряют ИИ

Сгенерировано ИИ


В Казахстане до конца 2027 года планируют охватить цифровизацией все водохранилища. Об этом на заседании правительства сообщил министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, докладывая о реализации поручений президента.

По словам министра, уже разработана Национальная цифровая система водных ресурсов. Пять водохранилищ получили цифровые двойники.

В агропромышленном комплексе предусмотрено внедрение искусственного интеллекта. Для этого планируется поэтапный запуск платформ Smart Data Agro, Smart Farm и Smart Agro Platform.

Цифровые изменения затронут и транспортную отрасль. Здесь цель — полностью отказаться от бумажных товарно-транспортных накладных при внутренних и международных перевозках.

Как отметил Мадиев, реализуются проекты по электронным разрешениям и накладным. Пилотные проекты уже запущены с рядом стран.



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