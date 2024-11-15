Погасил ипотеку и захотел квартиру побольше: казахстанцу отказали в повторных жилищных выплатах





Сотрудник правоохранительного органа в Казахстане попытался повторно получить жилищные выплаты для покупки квартиры, но получил отказ. Ранее он уже воспользовался государственной поддержкой и погасил ипотеку за однокомнатное жильё. Спор рассмотрел Конституционный Суд, сообщает rus.baq.kz

После закрытия первого кредита жилищные выплаты сотруднику прекратили. Позже он оформил новую ипотеку — на двухкомнатную квартиру — и обратился за возобновлением поддержки.

Суды первой и апелляционной инстанций признали отказ законным. Заявитель обратился в Конституционный Суд, полагая, что ограничение нарушает его право на жилище и принцип равенства перед законом.

Конституционный Суд разъяснил: жилищные выплаты предоставляются отдельным категориям государственных служащих взамен служебного жилья. Их можно использовать для приобретения квартиры в собственность, однако такая поддержка предоставляется однократно.

Заявитель реализовал это право при покупке первой квартиры. После полного погашения ипотеки выплаты были окончательно прекращены, а не временно приостановлены. Поэтому оснований возобновить их для приобретения второй квартиры в том же населённом пункте нет. Само по себе такое ограничение не нарушает конституционные права заявителя.

При этом остаются другие возможности поддержки. Сотрудник может претендовать на служебное жильё с учётом состава семьи. При переводе по службе в другой регион предусмотрена возможность получения жилищных выплат для оплаты аренды.

Таким образом, желание приобрести квартиру большей площади не даёт права повторно использовать бюджетные жилищные выплаты для её покупки.

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