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В Рудном нашли двух пропавших девочек

— Сегодня, 22:22
сирена

pixabay.com


В Рудном полицейские нашли двух несовершеннолетних, которые пропали вечером 31 октября. Девочкам 12 и 13 лет.

Около 20:30 в полицию поступило сообщение об их исчезновении. На поиски ориентировали личный состав и патрульные экипажи. Через полтора часа сотрудники специального отряда быстрого реагирования установили местонахождение девочек на улице Парковой.

Детей нашли живыми и невредимыми. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полиция напоминает родителям о необходимости знать, где находятся дети, поддерживать с ними связь и заботиться об их безопасности. Если ребёнок пропал, нужно сразу обратиться в полицию по номеру 102.



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