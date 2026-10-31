В Рудном нашли двух пропавших девочек





В Рудном полицейские нашли двух несовершеннолетних, которые пропали вечером 31 октября. Девочкам 12 и 13 лет.

Около 20:30 в полицию поступило сообщение об их исчезновении. На поиски ориентировали личный состав и патрульные экипажи. Через полтора часа сотрудники специального отряда быстрого реагирования установили местонахождение девочек на улице Парковой.

Детей нашли живыми и невредимыми. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полиция напоминает родителям о необходимости знать, где находятся дети, поддерживать с ними связь и заботиться об их безопасности. Если ребёнок пропал, нужно сразу обратиться в полицию по номеру 102.