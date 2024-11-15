Ноябрь в Казахстане будет теплее обычного, но с метелями и гололёдом

В ноябре на большей части Казахстана температура ожидается на 1–2 градуса выше климатической нормы.
В северо-западных регионах, включая Костанайскую область, прогнозируется около нормы. Погода будет неустойчивой: ожидаются осадки, туманы, гололёд и усиление ветра, местами — низовая метель.
В первую неделю месяца в большинстве регионов будет относительно тепло и преимущественно без осадков.
В начале ноября дождь и мокрый снег пройдут на северо-востоке и востоке, а в середине декады осадки начнутся на западе страны. К концу первой декады ненастная и ветреная погода распространится на другие регионы; порывы ветра могут достигать 15–28 метров в секунду.
В северной половине страны днем похолодает до 0…+5 градусов, а во второй и третьей декадах температура будет часто меняться: в отдельные дни на севере, востоке и в центре ночью ожидается до −10…−18 градусов.
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