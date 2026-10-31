Спрос и ресурсы учтут при оценке новых промышленных проектов в Казахстане





В Казахстане утвердили методику оценки баланса производственных мощностей. Она позволит оценивать новые промышленные проекты с учётом рыночного спроса, действующих предприятий и доступности ресурсов.

Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан. По его словам, результаты оценки будут учитывать при предоставлении инвестиционных преференций.

Кроме того, в стране разрабатывают специальную модель развития промышленных кластеров. Она должна стимулировать сотрудничество отечественных предприятий при выпуске конечной продукции и повысить внутристрановую ценность в регулируемых закупках.

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