Электроэнергия с запасом: в Казахстане планируют создать 20-процентный профицит мощностей





До конца 2029 года в Казахстане планируют ввести 13,3 ГВт новых энергетических мощностей. Из них 7,4 ГВт придутся на традиционные источники генерации, ещё 5,9 ГВт — на возобновляемые. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр энергетики Бакытжан Ильяс.

По его словам, новые мощности позволят полностью покрыть потребности экономики и населения в электроэнергии, а также обеспечить работу планируемой энергоёмкой инфраструктуры искусственного интеллекта и крупных центров обработки данных. Кроме того, ожидается формирование 20-процентного профицита генерирующих мощностей.

Сейчас основу энергомощностей страны составляют традиционные источники: на угольные электростанции приходится 13,7 ГВт, газовые — 7,1 ГВт, крупные гидроэлектростанции — 2,5 ГВт. Мощность объектов ВИЭ составляет 3,8 ГВт.

По итогам девяти месяцев 2026 года доля возобновляемых источников в общей выработке электроэнергии достигла 8,5% при плане 7%.

До конца 2035 года в стране ожидается ввод не менее 8,4 ГВт новых мощностей ВИЭ, включая около 1,8 ГВт солнечной генерации.

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