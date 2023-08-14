Первый снег выпал в Казахстане

Утром 14 августа в Восточно-Казахстанской области выпал снег. Это произошло в окрестностях горы Белухи, сообщает Zakon.kz.

О том, что в районе горы Белухи прошел снег, сообщили члены альпинистской команды Altay-pro в Instagram.

«За предыдущие 10 лет в это время снега не припомним. Встречаем первый снег у подножия Белухи», – прокомментировали альпинисты, разместив фото первого снега.

Ранее синоптики «Казгидромета» предупредили, что 15 августа в горных районах юго-востока и востока страны возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

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