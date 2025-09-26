Дорогая и любимая наша, Альбина Муратовна!

Сердечно поздравляем Вас с Днём учителя!

В этот особенный день мы хотим выразить Вам слова глубокой благодарности за Ваш труд, бесконечное терпение, внимание и доброту. Вы не просто учитель для наших детей — Вы их наставник, друг и пример для подражания.

Спасибо Вам за заботу, за нежность и любовь, которые Вы дарите каждому ребёнку. За Ваши тёплые слова, за поддержку и ласку.

Мы искренне рады, что нашим детям повезло встретить именно Вас — мудрого, доброго и отзывчивого учителя. Мы любим Вас, ценим и глубоко уважаем.

Пусть Ваша жизнь будет наполнена светом и радостью, пусть здоровье будет крепким, а рядом всегда будут любовь и благополучие. Пусть каждый новый день приносит Вам только улыбки, вдохновение и счастье.

С любовью и уважением, родители и дети Вашего 3 «В» класса , ОШ 17