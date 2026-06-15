В Казахстане предлагают сократить количество профессиональных праздников





В Казахстане предлагают изменить подход к формированию перечня профессиональных праздников. С соответствующим депутатским запросом к министру труда и социальной защиты населения обратился депутат Мажилиса Сергей Пономорёв.

По его словам, идея уважения к человеку труда является одной из ключевых ценностей концепции Справедливого Казахстана, поэтому профессиональные праздники должны служить формой общественного признания представителей различных профессий.

Депутат отметил, что сегодня в стране насчитывается 74 профессиональных праздника, при этом около 20% из них посвящены не профессиям, а отдельным государственным органам. По его мнению, это приводит к размыванию первоначального смысла таких дат.

В качестве примера он привел сферу образования, где предусмотрены сразу несколько профессиональных праздников: День работников высшего образования, День работников технического и профессионального образования, а также День учителя. При этом большинство граждан знают и отмечают только День учителя.

Мажилисмен считает, что профессиональные праздники должны подчеркивать значимость конкретных профессий и вклад их представителей в развитие общества и экономики.

В связи с этим он предложил разработать единую методологию установления профессиональных праздников с акцентом на профессии, а не на государственные органы. Также предлагается провести ревизию действующего перечня и объединить дублирующие, ведомственные и узкоспециализированные даты в рамках одной отрасли.

Кроме того, депутат выступил с инициативой утверждать перечень профессиональных праздников постановлением правительства, а не приказом министра, а также пересматривать его не реже одного раза в два года.

По мнению автора запроса, такой подход позволит повысить статус человека труда и укрепить уважение к созидательному труду в обществе.

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