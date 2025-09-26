Примите самые искренние поздравления с Днём учителя!

Ваша профессия — одна из самых благородных и важных. Каждый день Вы отдаёте детям свои силы, знания, терпение и доброту. Благодаря Вам ребята учатся не только читать и писать, но и быть честными, внимательными, дружными. Вы открываете им дорогу в будущее, вкладываете в их сердца любовь к знаниям и к жизни.

Мы, родители, благодарим Вас за то, что рядом с нашим ребёнком всегда есть поддержка и понимание. Мы видим, с каким интересом Мирочка идёт в школу, как горят её глаза, когда она рассказывает о Ваших уроках. Это настоящая радость — видеть ребёнка счастливым в школе.

Слова от нашей дочки Арнаутовой Миры Павловны:

«Дорогая Инна Владимировна, спасибо за то, что учите меня новому каждый день, за то, что объясняете с терпением и всегда поддерживаете. Я хочу, чтобы у Вас всегда было много радости и улыбок!»

А ещё я хочу подарить Вам стихи:

Учитель мой любимый, добрый, дорогой,

Вы светите для нас, как солнце золотой.

Спасибо за терпенье, за знания, за свет,

Для нас дороже Вас учителя ведь нет!

Пусть Ваша жизнь будет наполнена счастьем , пусть рядом с Вами всегда будут благодарные ученики и понимающие люди. Мы желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и душевного тепла

С огромной благодарностью и уважением,

родители и ученица Арнаутова Мира Павловна

КГУ «Школа-лицей № 2 города Костаная»

