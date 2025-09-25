Уважаемая Людмила Ивановна!

От имени всех учеников 2 “Б” класса и их родителей, хотим выразить Вам искреннюю благодарность за ежедневную работу, терпение, заботу и мудрость, которые Вы дарите своим ученикам!

Быть учителем — нелегкий труд, но Вы справляетесь с этим почётным званием на 5+! Каждый день, передавая самое дорогое, что у нас есть — своих детей, мы видим как Вы встречаете их с доброй улыбкой, тем самым помогая полюбить школу, вызывая интерес к знаниям и новому учебному дню. Благодаря такому отношению школьные годы становятся для ребят временем тепла, поддержки и уверенности в себе. Вы не просто обучаете детей — вы открываете им двери в мир знаний, учите дружить, понимать и чувствовать. Ваши уроки запоминаются, а Ваш добрый и внимательный подход помогает каждому ребёнку раскрыть свои способности.

Спасибо за ваше чуткое сердце, за умение найти нужные слова и создать атмосферу доверия и уважения в классе. Спасибо, что Вы стали частью нашей жизни, частью каждой семьи нашего класса, помогая развиваться и совершенствоваться!

Желаем Вам крепкого здоровья, терпения, вдохновения и радости от Вашей благородной профессии. Пусть каждый новый день приносит Вам улыбки учеников, признание родителей и заслуженное уважение коллег!

С глубоким уважением и благодарностью, ученики 2 “Б” класса и их родители

Условия: объем письма не более 2000 знаков. (Не заметка) Необходим печатный текст, а не написанный «от руки». Укажите ОБЯЗАТЕЛЬНО фамилия учителя (ФИО), ФИО автора письма, учебное заведение. Можно приложить фото с учителем.

Отправляйте на электронную почту alau_tv@mail.ru или на номер whatsapp 8-707-558-35-13 с пометкой #письмоучителюнаалау

Лучшие письма будут опубликованы на сайте alau.kz.

Давайте вместе скажем слова благодарности тем, кто каждый день отдаёт нам свои знания, силы и душу!

Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!

Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ

