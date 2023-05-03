План мероприятий на 7 и 9 мая в Костанае

План мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества и Дня Победы в Костанай.
|1.
|Концерт «Отанға қызмет ету – Ел мен халықты қорғау»
|7 мая,
18.00 ч.
Сити-центр
|2.
|Акция «Фронтовые бригады» (музыкальные поздравления ветеранов)
|5-6 мая
(по графику)
|3.
|Концертная программа «Ұлы жеңіс жасасын»
|8 мая,
20.00 ч.
Сити-центр
|4.
|Инсталляция «Соғыс өрті шарпыған есімдер»,«Имена, опаленные войной»
(свечи, музыка,экраны)
|8 мая,
21.00 – 23.00 ч.
Парк Победы
|5.
|Легкоатлетический полумарафон «Память» (21 км.). Старт от Парка Победы
|9 мая,
09.00 ч.
по маршруту
|6.
|Концерт «Бейбіт күн жасасын әлемде»
|9 мая,
20.00 ч.
Сити-центр