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План мероприятий на 7 и 9 мая в Костанае

План мероприятий,  посвященных празднованию Дня защитника Отечества и Дня Победы в Костанай.

1. Концерт «Отанға қызмет ету – Ел мен халықты қорғау» 7 мая,

18.00 ч.

Сити-центр
2. Акция «Фронтовые бригады» (музыкальные поздравления ветеранов) 5-6 мая

(по графику)
3. Концертная программа «Ұлы жеңіс жасасын» 8 мая,

20.00 ч.

Сити-центр
4. Инсталляция «Соғыс өрті шарпыған есімдер»,«Имена, опаленные войной»

(свечи, музыка,экраны)

 8 мая,

21.00 – 23.00 ч.

Парк Победы
5. Легкоатлетический полумарафон «Память» (21 км.). Старт от Парка Победы 9 мая,

09.00 ч.

по маршруту
6. Концерт «Бейбіт күн жасасын әлемде» 9 мая,

20.00 ч.

Сити-центр

 

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