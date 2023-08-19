По делу судьи облсуда, подозреваемого в получении многомиллионной взятки, состоялись предварительные слушания

В костанайском суде №2 состоялись предварительное слушание по делу председателя судебной коллегии по административным делам Костанайского областного суда 42-летнего Аскара Дарбаева.

Он подозревается в получении многомиллионной взятки, за что его арестовали ровно год назад. Бизнесмен Олжас Калкаев, ранее заместитель акима Сарыкольского района, обвиняется в пособничестве. Дело расследовал департамент Комитета нацбезопасности. О проведении слушания ходатайствовал адвоката Дарбаева Куандык Мухамедьяров. Он заявил суду, что при возбуждении дела было нарушено уголовно-процессульное законодательство.

Так, в июле 2022 года предприниматель Михаил Корнеев написал заявление о том, что с него, за положительное решение по административному делу о землепользовании, вымогают взятку в 50 тысяч долларов.

Такое требование ему, как сказано в заявлении, поступило от Анатолия Смолина, который тогда возглавлял областной суд, и судьи этого же ведомства Игоря Дудина. Обращение Корнеева было зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований. Позже, как пояснил на слушании сам Дарбаев, в нем появилось дополнение.

«Где просит привлеч к ответственности меня, Калкаева и Смолина. Данное заявление в ЕРДР не регистрировалось. Хотя оно должно быть зарегистрировано. В дальнейшем, получается, обращается к генеральному прокурору, и уголовное расследование продолжается, в нарушение правил»,-говорит подозреваемый Аскар Дарбаев.

Нарушение, по мнению Дарбаева и его защитника, заключается в том, что для привлечения к уголовной ответственности судьи, по закону обязательно согласие генпрокурора. Но без регистрации, он бы его не дал. Этому доводу возразил представитель гособвинения.

«Поводом для начала досудебного расследования, и, вообще, само досудебное расследование, может быть начато нев отношении лица, а, по факту. То есть по факту совершенного, либо готовящегося преступления. И, зачастую, в практике у нас имеет место быть, когда преступления еще, на первоначальной стадии, не раскрыты»,-сказал гособвинитель Танат Тасов.

Также Дарбаев и его защита не согласны с назначенной ему мерой пресечения. Столичный следственный суд счёл, что он, находясь на свободе, сможет негативно влиять на расследование.

«Основанием, получается, послужило показание Калкаева, данное 5 сентября, где он указывает, что он боится за свою семью, за своих детей, что я могу оказать на него воздействие через детей, угрожать его детям. С 17 августа, по 8 сентября, органами уголовного приследования не зафиксировано ни одной попытки связаться с Калкаевым. Это просто были слова, которые были продиктованы сотрудниками органа уголовного преследования»,-сказал подозреваемый.

Об опасениях, что оставшийся на свободе Дарбаев, повлияет на решение Верховного суда Казахстана, по делу Корнеева, якобы поступали и от него. Дарбаев и его адвокат посчитали эти обстоятельства надуманными, и попросили реальный арест заменить на домашний, или на подписку о невыезде. После часового рассмотрения, судья вынес по ходатайствам отказ.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.