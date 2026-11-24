В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о поквартирных обходах, во время которых якобы проверяют документы и собирают биометрические данные граждан.

Авторы сообщений утверждают, что этим занимаются люди, представляющиеся сотрудниками органов внутренних дел.

В МВД заявили, что эта информация не соответствует действительности. Аналогичные рассылки появлялись и ранее и уже опровергались полицией.

В ведомстве призвали граждан доверять официальным источникам и не распространять непроверенные сведения. За распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность.

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