В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о поквартирных обходах, во время которых якобы проверяют документы и собирают биометрические данные граждан.
Авторы сообщений утверждают, что этим занимаются люди, представляющиеся сотрудниками органов внутренних дел.
В МВД заявили, что эта информация не соответствует действительности. Аналогичные рассылки появлялись и ранее и уже опровергались полицией.
В ведомстве призвали граждан доверять официальным источникам и не распространять непроверенные сведения. За распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность.
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