USD 458
EUR 501.1
RUB 5.08
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Под влиянием циклона. Какая погода ожидает в ближайшие три дня?

Под влиянием циклона. Какая погода ожидает в ближайшие три дня?

Фотография для новости Под влиянием циклона. Какая погода ожидает в ближайшие три дня?

pixabay.com

Прогноз погоды озвучили синоптики Казгидромета. 

В начале периода в северной и восточной части, а также в центре республики, с прохождением атмосферных фронтов, прогнозируется ночью снег, днем осадки (снег, дождь), ночью на севере и востоке ожидается сильный снег.

23 декабря, под влиянием северо-западного циклона, на западе и юго-западе Казахстана пройдут осадки (дождь, снег).

По республике ожидаются гололедные явления, метель и усиление ветра до 15-20, порывами до 25 м/с, а также прогнозируются туманы.

Однако резких изменений в температуре воздуха не ожидается.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Массовая авария со смертельным исходом произошла в Костанайской области
Следующая новость

Дома без тепла. Еще две аварии устраняет КТЭК