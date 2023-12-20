Под влиянием циклона. Какая погода ожидает в ближайшие три дня?

Прогноз погоды озвучили синоптики Казгидромета.

В начале периода в северной и восточной части, а также в центре республики, с прохождением атмосферных фронтов, прогнозируется ночью снег, днем осадки (снег, дождь), ночью на севере и востоке ожидается сильный снег.

23 декабря, под влиянием северо-западного циклона, на западе и юго-западе Казахстана пройдут осадки (дождь, снег).

По республике ожидаются гололедные явления, метель и усиление ветра до 15-20, порывами до 25 м/с, а также прогнозируются туманы.

Однако резких изменений в температуре воздуха не ожидается.

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