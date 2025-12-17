Конституционный суд Республики Казахстан признал противоречащей Конституции норму, регулирующую порядок определения национальности ребенка. Речь идет о статье 65 Кодекса «О браке и семье», передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

В апреле 2025 года Конституционный суд вынес нормативное постановление № 70, в рамках которого проверялось, соответствует ли Конституции положение, согласно которому национальность ребёнка определяется национальностью его родителей и в дальнейшем может быть изменена только на национальность другого родителя.

Суд указал, что такая норма не учитывает ряд жизненных ситуаций, когда определить или изменить национальность ребёнка исключительно по национальности родителей невозможно. В частности, это случаи, когда личность родителей неизвестна, отсутствуют документы либо в них нет сведений о национальности.

Кроме того, статья не отражает ситуации, когда ребенок воспитывается в приёмной семье, детском доме или ином учреждении для детей-сирот и, находясь в иной культурной среде, желает выбрать национальность, отличную от национальности своих родителей.

«В этой связи Конституционный суд признал не соответствующей Конституции РК статью 65 Кодекса “О браке и семье” в части, не предусматривающей иные способы определения и изменения национальности ребенка», – сообщила старший прокурор управления прокуратуры Астаны Алия Кыстаубаева.

"Умные" счётчики вместо старых: как новые правила изменят оплату за воду В рамках изменений в правила выбора и монтажа приборов учёта воды приоритет теперь отдается счётчикам...

В Костанае учительницу приговорили за мошенничество Суд №2 города Костаная рассмотрел уголовное дело в отношении гражданки С., обвиняемой в мошенничестве, совершённом...

Чего ждать от обширного циклона, сообщили синоптики Обширный циклон продолжает оказывать влияние на большую часть территории Республики Казахстан. Синоптики предупреждают: в ближайшие...