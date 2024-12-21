15 декабря департаментом КНБ по Костанайской области при координации прокуратуры пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, передает пресс-служба КНБ.

При изготовлении психотропных веществ задержаны и с санкции суда взяты под стражу двое граждан Казахстана.

В ходе обыска изъято около 2 кг готового психотропного вещества «мефедрон», а также лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков.

Проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

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