Полиция объяснила жесткое задержание мужчины, видео которого обсуждают в сети





Департамент полиции Костанайской области прокомментировал распространяющееся в социальных сетях видео задержания мужчины в селе Арка Камыстинского района, сообщила пресс-секретарь ДП Костанайской области Индира Нуруева.



По информации ведомства, установлено, что мужчина находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и нарушал общественный порядок.

При доставлении в отдел полиции он оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, а также повредил служебный автомобиль.

Решением суда нарушитель привлечен к административной ответственности. Ему назначен административный арест сроком на семь суток за нарушение общественного порядка, неповиновение законным требованиям сотрудника полиции и умышленное повреждение чужого имущества.

В Департаменте полиции напомнили, что распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии опьянения, нарушение общественного порядка, а также любые противоправные действия в отношении представителей власти влекут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

В полиции подчеркнули, что каждому факту противоправных действий будет дана правовая оценка, а виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

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