Выборы депутатов Курултая Казахстана назначены на 23 августа





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о назначении выборов депутатов Курултая Республики Казахстан.

Согласно документу, выборы состоятся 23 августа 2026 года. Указ принят в соответствии с Конституцией Республики Казахстан и вступает в силу со дня официального опубликования.

Центральной избирательной комиссии поручено организовать подготовку и проведение выборов.

Правительству, акимам столицы, областей и городов республиканского значения поручено безотлагательно принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению избирательной кампании.

Напомним, Курултай является новым представительным органом, создание которого предусмотрено вступившей в силу 1 июля новой Конституцией Республики Казахстан.

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