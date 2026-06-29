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Выборы депутатов Курултая Казахстана назначены на 23 августа

— Сегодня, 14:36
Изображение для новости: Выборы депутатов Курултая Казахстана назначены на 23 августа

Фото Акорды


Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о назначении выборов депутатов Курултая Республики Казахстан.

Согласно документу, выборы состоятся 23 августа 2026 года. Указ принят в соответствии с Конституцией Республики Казахстан и вступает в силу со дня официального опубликования.

Центральной избирательной комиссии поручено организовать подготовку и проведение выборов.

Правительству, акимам столицы, областей и городов республиканского значения поручено безотлагательно принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению избирательной кампании.

Напомним, Курултай является новым представительным органом, создание которого предусмотрено вступившей в силу 1 июля новой Конституцией Республики Казахстан.



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