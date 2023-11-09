Полиция перешла на усиленный вариант несения службы в Костанайской области

Департаментом полиции Костанайской области, в период проведения международного форума, обеспечивается охрана общественного порядка и дорожная безопасность.

Личный состав переведен на усиленный вариант несения службы. Увеличена плотность нарядов полиции.

В ведомстве отметили, что движение по дорогам города, ограничиваться не будет. Вместе с тем, посещение непосредственных мест проведения мероприятия, ограничено. Просим отнестись с пониманием.

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