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Полиция перешла на усиленный вариант несения службы в Костанайской области

Фото пресс-службы ДП Костанайской области

Департаментом полиции Костанайской области, в период проведения международного форума, обеспечивается  охрана общественного порядка и дорожная  безопасность.

Личный состав переведен на усиленный вариант несения службы. Увеличена плотность нарядов полиции.

В ведомстве отметили, что движение по дорогам города, ограничиваться не будет.  Вместе с тем, посещение  непосредственных мест проведения мероприятия, ограничено. Просим отнестись с пониманием.

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