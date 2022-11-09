Половина казахстанцев живет меньше чем на $5 в день

С точки зрения статистики, семья – это домашнее хозяйство, которое является экономическим субъектом с одним или более физических лиц в нем, проживающих совместно и объединяющих частично или полностью свои доходы и имущество, а также совместно потребляющих товары и услуги.

В 2021 году одно домашнее хозяйство в Казахстане в среднем имело денежных доходов на сумму 2 833 827 тенге за 12 месяцев, передает forbes.kz Под денежными доходами в статистике понимают не только доходы от трудовой деятельности, но и социальные трансферты (пенсии, различные пособия от государства и стипендии), материальную помощь от родственников и знакомых, алименты, а также прочие доходы (доходы от собственности и другие поступления). Если разделить эту сумму на 12, получится чуть более 236 тыс. тенге в месяц на семью.

При этом в региональном разрезе по размеру дохода лидируют домохозяйства Мангистауской области (3,9 млн тенге в год), Астаны (3,6 млн тенге), Карагандинской (3,37 млн тенге), Кызылординской (3,3 млн тенге) и Атырауской областей (3,2 млн тенге). Меньше всего денежных доходов имеют семьи Шымкента (2,27 млн тенге), Жамбылской (2,4 млн тенге), Алматинской (2,43 млн тенге), Северо-Казахстанской (2,48 млн тенге) и Восточно-Казахстанской (2,48 млн тенге) областей. Разрыв по этому показателю между лучшим и худшим регионом составляет 1,7 раза.

В таблице ниже приводится статистика дифференциации домашних хозяйств и населения в них по заданным интервалам среднедушевого денежного дохода в месяц. Изначально государственный статистический орган разделяет такие доходы на 17 интервалов, но для удобства мы объединили их, сократив до 10.

В минувшем году прожиточный минимум в стране составил 34 302 тенге. Среднедушевые денежные доходы 16,1% всех граждан оказались ниже 35 000 тенге в месяц.

Около 46% казахстанцев имеют среднедушевые денежные доходы от 35 001 до 70 000 тенге в месяц. Если пересчитать их как доходы в долларах в день (по курсу на конец 2021 года и при условных 30 днях в месяце), то получится, что чуть меньше половины населения живет на доходы от $2,7 до $5,4 в день.

Свыше 100 тыс. тенге в месяц имеет 17,2% населения, а более 200 тыс. тенге – лишь 1,3% граждан Казахстана.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.