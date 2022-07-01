«Получат по 72 тысячи тенге». Сообщение о выплатах рассылают казахстанцы

В социальных сетях распространяется реклама, в которой утверждается, что Касым-Жомарт Токаев подписал указ о выплате единовременного пособия в размере 72 000 тенге людям, занятым в сферах здравоохранения, образования и отставным полицейским.

Это неправда, передает stopfake.kz

Следует обратить внимание, что это сообщение размещено не на каком-либо официальном сайте или в авторитетном СМИ, а в неизвестном аккаунте.

На официальном сайте президента РК указов о единовременных выплатах в размере 72 000 тенге нет.

Информации о подобных мерах социальной поддержки также нет и на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты РК.

На портале электронного правительства egov.kz в перечне пособий и социальных выплат в Казахстане информации о том, что сотрудники сфер здравоохранения, образования и отставные полицейские могут рассчитывать на получение 72 000 тенге, также нет.

Это не первый случай, когда мошенники обманывают казахстанцев, обещая несуществующие выплаты. Таким образом злоумышленники завладевают персональными данными граждан, а иногда и их деньгами.

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