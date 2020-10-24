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Порывы ветра и осадки. Какой будет погода 25 октября в Костанае и области

25 октября в Костанайской области ожидаются осадки, в виде тумана. Ночью и утром возможен гололед. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с, порывы ветра 23-28 м/с.

Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +8…+13.

В Костанае будет переменная облачность, дождь и снег. Ветер юго-западный с порывами 15-20 м/с.

Ночью 0…2 градусов, днем +8…+10.

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1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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