Костанайским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску 80 истцов к подсудимой о возмещении материального...
Как сообщает пресс-службы ДЧС Костанайской области, минувшей ночью в городе Рудный произошел пожар в торговых бутиках.
Возгорание началось в одном из вещевых бутиков.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты. Огонь удалось локализовать и ликвидировать, не допустив его дальнейшего распространения на другие объекты. Силами огнеборцев из зоны пожара вынесен спасенный товар.
Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
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