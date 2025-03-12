USD 488.53 EUR 531.91 RUB 5.68

Пожар уничтожил торговые бутики в Рудном

— Сегодня, 09:26
Изображение для новости: Пожар уничтожил торговые бутики в Рудном

Кадр из видео

Как сообщает пресс-службы ДЧС Костанайской области, минувшей ночью в городе Рудный произошел пожар в торговых бутиках. 

Возгорание началось в одном из вещевых бутиков.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты. Огонь удалось локализовать и ликвидировать, не допустив его дальнейшего распространения на другие объекты. Силами огнеборцев из зоны пожара вынесен спасенный товар.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.



Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Теги: