Как сообщает пресс-службы ДЧС Костанайской области, минувшей ночью в городе Рудный произошел пожар в торговых бутиках.

Возгорание началось в одном из вещевых бутиков.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты. Огонь удалось локализовать и ликвидировать, не допустив его дальнейшего распространения на другие объекты. Силами огнеборцев из зоны пожара вынесен спасенный товар.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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