Пожизненный приговор по делу о насилии над 13-летней девочкой вынесен в Костанайской области

— Сегодня, 20:31
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области вынесли приговор по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении 13-летней девочки, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Происшествие случилось в Лисаковске.

Подсудимого признали виновным по части 4 статьи 121 Уголовного кодекса и приговорили к пожизненному лишению свободы.

Кроме того, суд постановил пожизненно запретить осужденному занимать педагогические должности, а также любые посты, предполагающие работу с несовершеннолетними.

Наказание он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.



