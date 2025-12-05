В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области вынесли приговор по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении 13-летней девочки, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Происшествие случилось в Лисаковске.

Подсудимого признали виновным по части 4 статьи 121 Уголовного кодекса и приговорили к пожизненному лишению свободы.

Кроме того, суд постановил пожизненно запретить осужденному занимать педагогические должности, а также любые посты, предполагающие работу с несовершеннолетними.

Наказание он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

