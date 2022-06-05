Президент Токаев проголосовал на референдуме

Президент Касым-Жомарт Токаев проголосовал на республиканском референдуме по поправкам в Конституцию, передает Tengrinews.kz.

Глава государства отдал свой голос на участке в здании Дворца школьников в Нур-Султане.

5 июня в Казахстане проходит республиканский референдум, на котором граждане страны решают, быть ли поправкам в Конституцию.

В бюллетене всего один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан (всего на референдум выносится 56 поправок. — Прим.), изложенные в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

Чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие более половины граждан, включенных в список участников.

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