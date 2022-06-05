Президент Токаев проголосовал на референдуме

Фото: Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Президент Касым-Жомарт Токаев проголосовал на республиканском референдуме по поправкам в Конституцию, передает Tengrinews.kz.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Глава государства отдал свой голос на участке в здании Дворца школьников в Нур-Султане.
5 июня в Казахстане проходит республиканский референдум, на котором граждане страны решают, быть ли поправкам в Конституцию.
В бюллетене всего один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан (всего на референдум выносится 56 поправок. — Прим.), изложенные в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».
Чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие более половины граждан, включенных в список участников.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: