Неужели лето? Прогноз погоды на 28-30 мая

alau.kz
В предстоящие выходные большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины высотного циклона, с которой сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются дожди с грозами.
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28 мая на севере, в центре, юге, юго-востоке – сильные дожди, шквал, град.
В ночные часы на севере, северо-западе и в центре страны на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.
Лишь на западе Казахстана, под влиянием отрога Западного антициклона, ожидается погода без осадков.
По республике ожидается усиление ветра.
К началу следующей недели на большей части республики ожидается повышение дневных температур воздуха: на западе, северо-западе республики до 25-30, на юге — 33 тепла, на севере – до 23-28, в центре – до 25-30.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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