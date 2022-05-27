Неужели лето? Прогноз погоды на 28-30 мая

В предстоящие выходные большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины высотного циклона, с которой сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются дожди с грозами.

28 мая на севере, в центре, юге, юго-востоке – сильные дожди, шквал, град.

В ночные часы на севере, северо-западе и в центре страны на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Лишь на западе Казахстана, под влиянием отрога Западного антициклона, ожидается погода без осадков.

По республике ожидается усиление ветра.

К началу следующей недели на большей части республики ожидается повышение дневных температур воздуха: на западе, северо-западе республики до 25-30, на юге — 33 тепла, на севере – до 23-28, в центре – до 25-30.

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