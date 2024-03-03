Принято решение о дифференцированных тарифах на воду в Костанае

Введение дифференцированных тарифов на питьевую воду в Костанае отложено. Официальная причина — неправильный тариф, который просчитали коммунальщики.

Но при этом департамент по регулированию естественных монополий Костанайской области утвердил со 2 марта увеличение тарифов «Костанай — су». По питьевой воде на 5 процентов, по стокам на 15 процентов.

Озвученное ранее введение дифференцированных тарифов по объёмам потребления воды в Костанае решили отложить. Заявку на новые тарифы одни из первых в департамент по регулированию естественных монополий и защите конкуренции области подали представители ГКП «Костанай-Су». Согласно им, костанайцев — физических лиц, разделяли на 4 группы. В каждой — ограничения по количеству потребляемых кубов. Изменения были существенные и вызвали жаркие споры в социальных сетях. Однако изменений не произошло.

«Расчет по дифтарифам был не окончательный, соответственно, не актуальные, в этой связи уполномоченный орган с согласования с центральным комитетом принял решение не дифференцировать новые тарифы. То есть тарифы и метод остался прежним без дифференциации», — говорит руководитель отдела департамента по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Костанайской области Ильяс Елемисов.

Тем не менее, отмечают специалисты департамента, со 2 марта ГКП «Костанай- су» увеличивает свои обычные тарифы на питьевую воду и канализацию. До этого момента физические лица платили за куб воды — 98 тенге, теперь 103 тенге, а юридические лица вместо 394 тенге будут платить 415. Повышение коснется и бюджетных организаций.

«То есть мы говорим что рост тарифа для населения составил 5 тенге, для тепловых — 6 тенге, для прочих 19 тенге, для бюджетных организаций — 85 тенге, это 5 процентов, то есть всем равномерно увеличены», — говорит Ильяс Елемисов.

Помимо этого, заявки на рост тарифов подали коммунальщики Житикары и Лисаковска. Они просят увеличить тариф на 10 процентов, Затобольская ТЭК — на 42 процента, Рудный на 20 процентов. Окончательные решения по ним департамент должен будет принять в течение апреля и мая.

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