Прирост в один процент. Информация об эпидситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

18 декабря в Костанайской области зарегистрировано 67 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,0%.

Заболевшие: 24 жителя г. Костанай, 16 – г.Рудный, по 6 случаев среди жителей Костанайского и Федоровского районов, 5 – г.Аркалык, 3 – Денисовского района, по 2 случая в г.Житикаре, Мендыкаринском и им.Б.Майлина районах, и 1 случай в Камыстинском районе.

56 обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью при пересечении государственной границы через автопереход «Убаган».

Из числа инфицированных 57 с симптомами заболевания, 10 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 18 декабря зарегистрировано 6745 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 6516 человек.

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