Приставил нож к горлу таксиста. Подсудимому в Костанае изменили приговор

Дело о покушении на таксиста вновь рассмотрели в суде. Ранее человек, который приставил нож к горлу молодого водителя, получил условный срок наказания. Однако, представители государственного обвинения не согласились с таким решением. В итоге апелляционная комиссия областного суда поддержала их требования.

В январе этого года молодой житель Рудного, который подрабатывал извозом через приложение inDriver, направил свой автомобиль в машину полиции, после чего угрожавший ему ножом пассажир, попытался сбежать, но был задержан. В покушении на совершение преступлений обвинялся 33-летний рудничанин. Он ходатайствовал о том, чтобы его имя и фамилия не озвучивались в СМИ. Этот мужчина не работает, так как живя у родителей с сыном-инвалидом, ухаживает за ребенком. Вину он признал, пытался заключить с прокуратурой сделку, но вовремя не возместил ущерб потерпевшему. Машина полиции была отремонтирована еще до начала процесса за 255 тысяч. Гособвинитель просил назначить подсудимому 3,5 года лишения свободы без конфискации имущества. В итоге, с учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного им деяния, и всех обстоятельств по делу костанайский городской суд назначил ему 3,5 года лишения свободы условно.

«Приговор подлежит отмене ввиду несоответствия выводов суда изложенных в приговоре фактическим обстоятельствам дела, а, также, неправильным применением уголовного закона. Согласно показанию потерпевшего в течение 15 минут удерживал нож возле его горла, с целью изъятия денежных средств в размере 20 тысяч тенге на бензин для поездки в Петропавловск, в результате чего потерпевший испытывал страх и испуг», — сказал обвинение гособвинитель Дюсен Шакиров.

Гособвинитель отметил, что потерпевший реально воспринял угрозу для жизни, так как напавший человек был убедителен и агрессивен. Кроме того он долгое время передвигался по городу с ножом, что, по мнению прокурора, характеризует виновного как потенциально опасного для общества человека. Ну, и его вину отягчает состояние алкогольного обвинения, в котором он тогда прибывал.

«Распивал спиртные напитки, выехал за пределы Рудного без какой-либо цели. Преступление им совершено в ночное время. Находящийся на его иждивении ребенок, находился под присмотром его родителей, что ставит под сомнение факт постоянного ухода за ребенком-инвалидом со стороны отца», — сказал на суде гособвинитель.

Прокуроры предъявили подсудимому более тяжкое обвинение, в совершении разбоя, а не в покушении на него, и потребовали наказать его 5-ю годами лишения свободы. В итоге коллегия отменила приговор суда первой инстанции.

«Отменить применение статьи 63 части 1 УК. Считать осужденным, к трем годам шести месяцам лишения свободы. Местом отбытия наказания в виде лишения свободы назначить учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — сообщил решение председатель апелляционной коллегии Костанайского областного суда Арман Шамшиев.

Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Это решение он может обжаловать только в судебной коллегии по уголовным делам верховного суда республики.

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