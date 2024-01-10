Таксист, чтобы спасти свою жизнь, врезался в патрульную машину в Рудном

В Костанае по «горячим следам» полицейскими задержан мужчина, угрожавший таксисту ножом.

Он водворен в изолятор временного содержания. Ему грозит уголовная ответственность лишение свободы до

четырех лет.

В ДП Костанайской области рассказали о происшествии.

В ночь с 6 на 7-ое января двое жителей Рудного на такси доехали до областного центра.

На въезде в город, один из пассажиров, приставил нож к шее таксиста и потребовал деньги и довезти их до другого населенного пункта.

Таксист увидев служебный автомобиль полицейских, для привлечения внимания, намеренно совершил столкновение с ним.

Воспользовавшись ситуацией он убежал на безопасное расстояние. В это время, подозреваемый, попытался скрыться с места, но был задержан патрульными «по горячим следам».

По факту уголовного дела «Покушение на грабеж» начато досудебное расследование.

В ведомстве отметили, что в результате столкновения ни кто не пострадал.

Служебному автомобилю причинен незначительный материальный ущерб.

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