Продавали квартиры, автомобили. Дело о деятельности финпирамиды начали рассматривать в костанайском суде

Дело о деятельности финансовой пирамиды начали рассматривать в костанайском суде.

О её выявлении в апреле этого года сообщили сотрудники департамента экономических расследований по Костанайской области. Ими было возбуждено уголовное дело по факту организации деятельности финансовой пирамиды «Antares Limited».

По данным следствия, организаторы обещали гражданам ежедневную гарантированную прибыль в размере 0,5-2% от инвестиций при вложении в компанию наличных от 100 долларов США. Сообщалось, что многие граждане, которые были вовлечены в деятельность, продавали машины, квартиры, чтобы положить на счет фирмы первый взнос. В деле более 40 потерпевших.

В апреле сообщалось, что дело возбуждено в отношении нескольких подозреваемых, и на время следствия они находились под домашним арестом. Сейчас же, насколько нам известно, по делу проходит только один фигурант.

По причине его лечения, рассмотрение материалов было отложено. Повторно процесс должен начаться в начале новой рабочей недели.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.