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Прогноз на количество осадков: ожидать ли казахстанцам засуху в мае

Фото из открытых источников

Предварительный прогноз засухи на май выпустил Казгидромет.

По прогнозу синоптиков осадков в мае предполагается меньше нормы на большей части республики, около нормы – на севере, востоке и юго-востоке Казахстана.
Вместе с тем, с учетом весеннего промачивания почвы и имеющихся влагозапасов, засухи в мае не ожидается.

На преобладающей территории Казахстана условия увлажнения преимущественно будут близкими к норме, а в отдельных районах условия увлажнения будут оптимально влажными.
Оптимальные условия будут в основном в Восточно-Казахстанской и Абайской областях: в Тарбагатайском, Куршимском, Зыряновском, Катон-Карагайском, Шемонаихинском, Бородулихинском, Жарминском, Аягозском, Кокпектинском районах и в г.Семей, а также в Карасуском районе Костанайской области, в Атбасарском, Егиндыкольском и Астраханском районах Акмолинской области, в Талгарском, Енбекшиказахском районах Алматинской области и в городах Алматы и Актобе.

Все агрометеорологические прогнозы предоставляются в МСХ РК и публикуются в приложении www.agrodata.kz и на официальном сайте РГП «Казгидромет».

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